Тропічний гість на стінах трансформатора: на Оболоні з'явиться новий екзотичний мурал

Біля одного з житлових будинків на Оболонському проспекті, 13 у Києві почали створювати новий мурал. Його малюють на двох стінах трансформаторної підстанції.

Світлинами яскравого арт-об'єкту похизувався голова Оболонської РДА Кирило Фесик. За його словами, автором величезного малюнку стане художник Віталій Гідеван, який прикрасив своїми роботами вже не одну будівлю у столиці.

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Куточок тропіків серед Києва

Головним героєм муралу цього разу стане тропічний папуга ара на тлі смарагдово-зелених джунглів. Його різнокольорові крила закриють собою усю стіну. Ініціатори проєкту сподіваються, що такий малюнок дозволить киянам почуватися тепліше зимними днями та підійматиме настрій.



Робота буде повністю готовою за кілька днів / Фото з фейсбуку Кирила Фесика

Місцину навколо теж врятують від сірості

Як і раніше, ми не просто малюємо мурал, а і приводимо до ладу територію навколо. На цій локації ми, окрім муралу, вирішуватимемо проблему, на яку дуже скаржились жителі – пункт прийому вторинної сировини, який розташований просто під вікнами будинку,

– пообіцяв Фесик.

За його словами, там постійно збираються безхатьки, які горланять пісні, влаштовують бійки і навіть справляють природні потреби.

Аби вирішити цю проблему, місцева влада подала позов до суду з вимогою розірвати договір оренди власників пункту вторсировини і тепер чекає позитивного рішення.



Гігантського папугу намалювали на стінах трансформаторної підстанції / Фото з фейсбуку Кирила Фесика

Де у Києві знайти мурал-рекорд

Той самий художник Віталій Гідеван створив у Києві мурал, який потрапив до Книги рекордів України – за найбільшу висоту, де його намалювали. Так, композицію "Космічний всесвіт" можна побачити на даху торговельно-розважального центру Gulliver.

Текст публікації Кирила Фесика:

Наша арт-хвиля рухається далі! Вже наш третій спільний проєкт з талановитим Віталієм Гідеваном. Новий великий мурал на двох стінах трансформаторної підстанції з'явиться на Оболонському проспекті, 13. Цього разу – мурал на тропічну тему, з ним буде трохи тепліше холодними зимовими днями.

Як і раніше, ми не просто малюємо мурал, а і приводимо до ладу територію навколо. На цій локації ми, окрім муралу, вирішуватимемо проблему, на яку дуже скаржились жителі – пункт прийому вторинної сировини, розташований просто під вікнами будинку і є місцем зустрічі для безхатьків, які співають пісні, б'ються та, вибачте, справляють потреби. Ми подали до суду на розірвання договору оренди і чекаємо на результат.

А через кілька днів покажемо вже фінальний результат роботи художників!