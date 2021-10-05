Ініціаторкою проєкту стала фотохудожниця Євгенія Фулен. Це вже її друга робота із серії "Народжені з попелу".

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Робота стане частиною проєкту "Народжені з попелу" / Фото "Вечірнього Києва"



До остаточного завершення сюжету залишилося виконати кілька останніх штрихів / Фото "Вечірнього Києва"

Шахова королева перемогла кривдників

Сюжет картини відтворює історію життя реальної жінки Ірини, якій вдалося втекти від домашнього тирана. Мисткиня вирішила зобразити її у вигляді шахової королеви в червоній сукні, яка здолала усіх ворогів. На колінах перед нею стоїть лицар в обладунках.

Зверніть увагу! В Україні від домашнього насилля потерпає кожна третя жінка, а кожна десята – помирає від нього.

Робота підкорила Європу

Фотографія Фулен із глибоким сенсом вже отримала визнання на одній із виставок у Празі. Після цього авторка вирішила відтворити знаковий сюжет й у Києві, але вже у вигляді стінопису.

Відкриття арт-об'єкту заплановане на 20-ті числа жовтня. Зараз же художники, які втілюють задумку авторки у реальність, закінчують останні штрихи.

У створенні величезної картини взяли участь студенти Київського національного університету технологій та дизайну під керівництвом Катерини Сербінової.

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До створення муралу долучилиця студенти-дизайнери / Фото "Вечірнього Києва"

Жінки-воїни

Авторка проєкту наголосила, що жінок у своїх роботах сприймає як переможниць над власним страхом, які зважуються докорінно змінити життя.

За її словами, героїні в її світі – не жертви, а воїни, які показують, що життя після стосунків з тираном прекрасне.



Офіційно мурал відкриють у 20-их числах жовтня / Фото "Вечірнього Києва"

Київ прикрасять ще два жіночих мурали

Фулен планує, що її проєкт "Народжені з попелу" поповниться ще двома муралами з жінками, які змогли вирватися із пекла сімейних знущань. Їх намалюють на вулицях Саксаганського та Вербицького у столиці.

Цікаво! Першу роботу із серії "Народжені з попелу" можна побачити на вулиці Княжий Затон, 21 у Дарницькому районі – це жінка, яка вирвалася зі металевих ланцюгів.

Співочі мурали

У травні на честь 1539-річчя Києва столичні мурали навчили "співати" за допомогою спеціальної програми. В репертуар інтерактивних малюнків потрапили відомі українські хіти.