Инициатором проекта стала фотохудожница Евгения Фулен. Это уже ее вторая работа из серии "Рожденные из пепла".

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Работа станет частью проекта "Рожденные из пепла" / Фото "Вечірній Київ"



До окончательного завершения сюжета осталось выполнить несколько последних штрихов / Фото "Вечірній Київ"

Шахматная королева победила обидчиков

Сюжет картины воссоздает историю жизни реальной женщины Ирины, которой удалось сбежать от домашнего тирана. Художница решила изобразить ее в виде шахматной королевы в красном платье, которая одолела всех врагов. На коленях перед ней стоит рыцарь в доспехах.

Обратите внимание! В Украине от домашнего насилия страдает каждая третья женщина, а каждая десятая – умирает от него.

Работа покорила Европу

Фотография Фулен с глубоким смыслом уже получила признание на одной из выставок в Праге. После этого автор решила воссоздать знаковый сюжет и в Киеве, но уже в виде стенописи.

Открытие арт-объекта запланировано на 20-е числа октября. Сейчас же художники, воплощающие задумку автора в реальность, заканчивают последние штрихи.

В создании огромной картины приняли участие студенты Киевского национального университета технологий и дизайна под руководством Екатерины Сербиновой.

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К созданию мурала присоединились студенты-дизайнеры / Фото "Вечірній Київ"

Женщины-воины

Автор проекта подчеркнула, что женщин в своих работах воспринимает как победительниц над собственным страхом, которые решаются в корне изменить жизнь.

По ее словам, героини в ее мире – не жертвы, а воины, которые показывают, что жизнь после отношений с тираном прекрасна.



Официально мурал откроют в 20-ых числах октября / Фото "Вечірній Київ"

Киев украсят еще два женских мурала

Фулен планирует, что ее проект "Рожденные из пепла" пополнится еще двумя муралами с женщинами, которые смогли вырваться из ада семейных издевательств. Их нарисуют на улицах Саксаганского и Вербицкого в столице.

Интересно! Первую работу из серии "Рожденные из пепла" можно увидеть на улице Княжий Затон, 21 в Дарницком районе – это женщина, которая вырвалась из металлических цепей.

Певчие муралы

В мае в честь 1539-летия Киева столичные муралы научили "петь" с помощью специальной программы. В репертуар интерактивных рисунков попали известные украинские хиты.