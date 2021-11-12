Світлинами яскравого арт-об'єкту похизувався голова Оболонської РДА Кирило Фесик. За його словами, автором величезного малюнку стане художник Віталій Гідеван, який прикрасив своїми роботами вже не одну будівлю у столиці.

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Куточок тропіків серед Києва

Головним героєм муралу цього разу стане тропічний папуга ара на тлі смарагдово-зелених джунглів. Його різнокольорові крила закриють собою усю стіну. Ініціатори проєкту сподіваються, що такий малюнок дозволить киянам почуватися тепліше зимними днями та підійматиме настрій.

Мурал у Києві, на Оболоні намалювали папугу ару, художник Віталій Гідеван
Робота буде повністю готовою за кілька днів / Фото з фейсбуку Кирила Фесика

Місцину навколо теж врятують від сірості

Як і раніше, ми не просто малюємо мурал, а і приводимо до ладу територію навколо. На цій локації ми, окрім муралу, вирішуватимемо проблему, на яку дуже скаржились жителі – пункт прийому вторинної сировини, який розташований просто під вікнами будинку,
– пообіцяв Фесик.

За його словами, там постійно збираються безхатьки, які горланять пісні, влаштовують бійки і навіть справляють природні потреби.

Аби вирішити цю проблему, місцева влада подала позов до суду з вимогою розірвати договір оренди власників пункту вторсировини і тепер чекає позитивного рішення.

Мурал на Оболоні, Віталій Гідеван намалював папугу ару на стінах трансформатора
Гігантського папугу намалювали на стінах трансформаторної підстанції / Фото з фейсбуку Кирила Фесика

Де у Києві знайти мурал-рекорд

Той самий художник Віталій Гідеван створив у Києві мурал, який потрапив до Книги рекордів України – за найбільшу висоту, де його намалювали. Так, композицію "Космічний всесвіт" можна побачити на даху торговельно-розважального центру Gulliver.

Текст публікації Кирила Фесика:

Наша арт-хвиля рухається далі! Вже наш третій спільний проєкт з талановитим Віталієм Гідеваном. Новий великий мурал на двох стінах трансформаторної підстанції з'явиться на Оболонському проспекті, 13. Цього разу – мурал на тропічну тему, з ним буде трохи тепліше холодними зимовими днями.

Як і раніше, ми не просто малюємо мурал, а і приводимо до ладу територію навколо. На цій локації ми, окрім муралу, вирішуватимемо проблему, на яку дуже скаржились жителі – пункт прийому вторинної сировини, розташований просто під вікнами будинку і є місцем зустрічі для безхатьків, які співають пісні, б'ються та, вибачте, справляють потреби. Ми подали до суду на розірвання договору оренди і чекаємо на результат.

А через кілька днів покажемо вже фінальний результат роботи художників!