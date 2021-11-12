Фотографиями яркого арт-объекта похвастался глава Оболонской РГА Кирилл Фесик. По его словам, автором огромного рисунка станет художник Виталий Гидеван, который украсил своими работами уже не одно здание в столице.

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Уголок тропиков среди Киева

Главным героем мурала на этот раз станет тропический попугай ара на фоне изумрудно-зеленых джунглей. Его разноцветные крылья закроют собой всю стену. Инициаторы проекта надеются, что такой рисунок позволит киевлянам чувствовать себя теплее зимними днями и будет поднимать настроение.



Работа будет полностью готова за несколько дней / Фото из фейсбука Кирилла Фесика

Местность вокруг тоже спасут от серости

Как и раньше, мы не просто рисуем мурал, но и приводим в порядок территорию вокруг. На этой локации мы, кроме мурала, будем решать проблему, на которую очень жаловались жители – пункт приема вторичного сырья, который расположен прямо под окнами дома.

– пообещал Фесик.

По его словам, там постоянно собираются бездомные, которые орут песни, устраивают драки и даже справляют естественные потребности.

Чтобы решить эту проблему, местные власти подали иск в суд с требованием расторгнуть договор аренды владельцев пункта вторсырья и теперь ждут положительного решения.



Гигантского попугая нарисовали на стенах трансформаторной подстанции / Фото из фейсбука Кирилла Фесика

Где в Киеве найти мурал-рекорд

Тот же художник Виталий Гидеван создал в Киеве мурал, попавший в Книгу рекордов Украины – за самую большую высоту, где его нарисовали. Так, композицию "Космическая вселенная" можно увидеть на крыше торгово-развлекательного центра Gulliver.

Текст публикации Кирилла Фесика:

Наша арт-волна двигается дальше! Уже наш третий общий проект с талантливым Виталием Гидеваном. Новый большой мурал на двух стенах трансформаторной подстанции появится на Оболонском проспекте, 13. В этот раз – мурал на тропическую тему, с ним будет немного теплее холодными зимними днями.

По-прежнему, мы не просто рисуем мурал, но и приводим в порядок территорию вокруг. На этой локации мы, кроме мурала, будем решать проблему, на которую очень жаловались жители – пункт приема вторичного сырья, который расположен прямо под окнами дома и является местом встречи для бездомных, которые поют песни, дерутся и, простите, справляют нужду. Мы подали в суд на расторжение договора аренды и ждем результата.

А через несколько дней покажем финальный результат работы художников!