На Троєщині у Києві маршрутник заїхав на новий тротуар та застряг у снігу
Джерело:"Київ оперативний"
Вкрай нахабне порушення правил дорожнього руху вчинив маршрутник вранці 13 січня. Водій маршруту №580 у незрозумілий спосіб заїхав на пішохідну зону, але не зміг повернутися на дорогу.
Фотографії, на яких зафіксовано ну дуже нахабне порушення правил дорожнього руху маршрутником, зробили мешканці Троєщини. Кияни ж почали обговорювати інцидент у соцмережах.
Дивіться також Кияни скаржаться на маршрутника, який брехнею перехоплює пасажирів трамваю
Найбільшою загадковим для всіх виявилося питання, як водій взагалі заїхав на тротуар.
Опинився у сугробі за металевим парканом
Як водій проїхав крізь паркан – невідомо / Фото "Київ оперативний"
- Як розповіли місцеві мешканці, інцидент стався неподалік від кінцевої зупинки 580 маршрутки на перехресті вулиць Милославської та Радунської.
- Маршрутник незрозумілим для всіх чином опинився на пішохідній зоні, огородженій від проїзної частини металевим парканом.
- Водій мікроавтобуса рухався тротуаром, який лише нещодавно відремонтували.
- Судячи з усього, у якийсь момент маршрутника занесло на засніжену зелену зону, звідки виїхати він не міг.
Маршрутник застряг у снігу на території пішохідної зони / Фото "Києва оперативного"
На місце події обурені поведінкою водія громадяни викликали не тільки патрульних поліцейських, але й представників КМДА.
У коментарях до допису про маршрутника у соцмережах кияни закликали чиновників розірвати договір з фірмою-перевізником, працівник якої настільки нахабно керує транспортом.
Маршрутники знову виділилися
Крім інциденту на Троєщині, у столиці стався ще одна надзвичайна подія за участю маршрутних таксі. На Лісовому у мікроавтобуса на ходу відпало колесо. Ця ситуація, за словами киян, є цілком типовою, оскільки приватні компанії відправляють на маршрути технічно несправний транспорт.
Дивіться відео з маршруткою, у якої відпало колесо: