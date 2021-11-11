На Троєщині спалахнула квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік – фото з місця трагедії

На вулиці Закревського, 69 (столична Троєщина) спалахнула смертельна пожежа. У вогні загинув мешканець квартири на 16 поверсі житлового будинку. Трагедія сталася 11 листопада.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло рятувальникам о 14:16. Туди миттю вирушили чотири пожежних машини та 16 вогнеборців.

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На вулиці Закревського у Києві спалахнула квартира на 16 поверсі будинку / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві



Вогонь гасили 16 рятувальників / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Пожежа забрала молоде життя

Рятувальники одразу заходилися гасити осередок займання та випускати дим з під'їзду.

О 14:43 вогонь локалізували на площі 15 квадратних метрів, а о 15:03 повністю ліквідували.

У квартирі, де спалахнула пожежа, бійці ДСНС виявили 40-річного чоловіка, однак він, на жаль, вже був мертвим.

Всі обставини та причини трагедії з'ясовуватиме поліція.



Пожежа виникла на останньому поверсі багатоквартирного будинку / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві



На місце трагедії прибуло чотири машини ДСНС / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Вогонь ледь не знищив зоопарк у "Совках": подібне

У Києві сталася ще одна серйозна пожежа 11 листопада. У парку "Совки" вогонь охопив 300 квадратних метрів шашличної. Крім того, він ледь не перекинувся на вуличний звіринець. На щастя, ніхто з людей і тварин не постраждав, а полум'я вдалося приборкати.

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

У столиці під час пожежі у квартирі загинула людина

11 листопада о 14:16 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закревського, 69, що у Деснянському районі столиці.

На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 16 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Рятувальники одразу ж заходилися гасити пожежу та проводити заходи з випуску диму з під'їзду.

О 14:43 пожежу було локалізовано на площі 15 квадратних метрів та о 15:03 ліквідовано.

В ході гасіння в квартирі було виявлено тіло чоловіка приблизно 40 років без ознак життя.

На місці події залучалось 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу.

Причину та обставини цієї події встановлюватимуть правоохоронці.