Це – сором для всієї системи, – Клименко жорстко прокоментував дії двох поліцейських

У МВС розкритикували втечу поліцейського та поліцейської з місця теракту у Києві 18 квітня. Наразі їх відсторонили від служби.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як реагують на дії правоохоронців?

Поліцейський та поліцейська, що прибули на місце стрілянини, втекли звідти, не захистивши постраждалих та ймовірних жертв від нападника. Ігор Клименко заявив, що їх відсторонено від служби, і триває розслідування.

Ганебна, негідна поведінка. Це – сором для всієї системи,

– наголосив Клименко.

Окрім того, додав міністр, кадрові рішення чекають й на їхніх керівників.