Центр Києва скував затор з авто і тролейбусів через масштабну аварію: кадри з місця автотрощі

3 листопада 2021 , 19:30
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Джерело:

24 канал

У центрі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, через яку в середмісті утворилися великі затори. Увечері 3 листопада там зіштовхнулися два легковики.

Інцидент трапився на перетині вулиці Володимирської та бульвару Шевченка – біля червоного корпусу КНУ.

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Автотроща зібрала цілий "потяг" із тролейбусів

  • На відео видно, що обидві автівки зазнали істотних пошкоджень: від удару їм розтрощило передні частини.
  • Оформлювати аварію на місце прибув екіпаж поліції.
  • Через це на відрізку дороги, де сталося зіткнення, паралізувало рух.
  • У затор потрапив не лише приватний транспорт, але й громадський.
  • Свідки показали чергу зі щонайменше чотирьох тролейбусів, котрі застрягли.

У центрі Києва утворився великий затор через аварію / Фото 24 каналу, із чату dtp.kiev.ua

Мегазатор тролейбусів у Голосієві

У Голосіївському районі Києва вантажівка комунальників спровокувала величезний затор, який заблокував рух 30 тролейбусів. Водій хотів об'їхати дорожні роботи, однак не розрахував відстань і вскочив колесом у заглибину на дорозі. 

Автор: Вікторія Довгань