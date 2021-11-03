Инцидент случился на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко возле красного корпуса КНУ.

Важное На трассе под Киевом произошла масштабная авария с участием 6 машин: видео ДТП

Авария собрала целый "поезд" из троллейбусов

На видео видно, что обе машины получили существенные повреждения: от удара им разбило передние части.

Оформлять аварию на место прибыл экипаж полиции.

Из-за этого на участке дороги, где произошло столкновение, парализовано движение.

В пробку попал не только частный транспорт, но и общественный.

Свидетели показали очередь из по меньшей мере четырех троллейбусов, которые застряли.

В центре Киева образовалась большая пробка из-за аварии / Фото 24 канала, из чата dtp.kiev.ua

Мегапробка троллейбусов в Голосеево

В Голосеевском районе Киева грузовик коммунальщиков спровоцировал огромную пробку, которая заблокировала движение 30 троллейбусов. Водитель хотел объехать дорожные работы, однако не рассчитал расстояние и вскочил колесом в углубление на дороге.