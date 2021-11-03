Інцидент трапився на перетині вулиці Володимирської та бульвару Шевченка – біля червоного корпусу КНУ.
Важливе На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю 6 машин: відео ДТП
Автотроща зібрала цілий "потяг" із тролейбусів
- На відео видно, що обидві автівки зазнали істотних пошкоджень: від удару їм розтрощило передні частини.
- Оформлювати аварію на місце прибув екіпаж поліції.
- Через це на відрізку дороги, де сталося зіткнення, паралізувало рух.
- У затор потрапив не лише приватний транспорт, але й громадський.
- Свідки показали чергу зі щонайменше чотирьох тролейбусів, котрі застрягли.
У центрі Києва утворився великий затор через аварію / Фото 24 каналу, із чату dtp.kiev.ua
Мегазатор тролейбусів у Голосієві
У Голосіївському районі Києва вантажівка комунальників спровокувала величезний затор, який заблокував рух 30 тролейбусів. Водій хотів об'їхати дорожні роботи, однак не розрахував відстань і вскочив колесом у заглибину на дорозі.