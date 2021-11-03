Інцидент трапився на перетині вулиці Володимирської та бульвару Шевченка – біля червоного корпусу КНУ.

Важливе На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю 6 машин: відео ДТП

Автотроща зібрала цілий "потяг" із тролейбусів

На відео видно, що обидві автівки зазнали істотних пошкоджень: від удару їм розтрощило передні частини.

Оформлювати аварію на місце прибув екіпаж поліції.

Через це на відрізку дороги, де сталося зіткнення, паралізувало рух.

У затор потрапив не лише приватний транспорт, але й громадський.

Свідки показали чергу зі щонайменше чотирьох тролейбусів, котрі застрягли.

У центрі Києва утворився великий затор через аварію / Фото 24 каналу, із чату dtp.kiev.ua

Мегазатор тролейбусів у Голосієві

У Голосіївському районі Києва вантажівка комунальників спровокувала величезний затор, який заблокував рух 30 тролейбусів. Водій хотів об'їхати дорожні роботи, однак не розрахував відстань і вскочив колесом у заглибину на дорозі.