Центр Києва увійшов до британського рейтингу найкращих районів світу

Район Золотих воріт у Києві посів 16 місце в рейтингу 49 найкращих районів світу. Його назвали історичним серцем міста і водночас зразком прогресивності.

Показово, що список опублікувало британське медіа. Українська столиця обійшла у ньому Амстердам, а поступилася Дубліну.

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Від середньовіччя до сучасності

У статті згадують, що раніше Золоті ворота були величним входом до середньовічного Києва. Нині ж цей район "випромінює енергію та творчість". Окрасами середмістя називають вулиці Рейтарську, Ярославів Вал, Стрілецьку та Гончара, які змінюються із шаленою швидкістю.

Місця сили

Родзинкою Золотих воріт автори рейтингу вважають скупчення в одному місці абсолютно різних локацій. Це і модні бари, і осередки вуличного мистецтва, що вражає, і приховані кав’ярні, і дизайнерські бутіки, і ностальгійні пекарні.

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Магніти для шукачів нового

Іноземцям радять відвідати Площу київських інтелектуалів, аби відчути, що таке Київ майбутнього, а також звернути увагу на збереження українцями спадщини минулого у цьому старовинному й водночас сучасному районі.

Крім того, британське видання схвально відгукується про оригінальність закладів на Золотих воротах й культурні принади цієї частини Києва. Особливо читачам радять побувати у Будинку актора, збудованому в неомавританському стилі, а також в галереї сучасного мистецтва "Гола кімната".

Яскравий київський мікс

Ще однією особливістю Золотих воріт називають унікальний мікс клубів за інтересами на вулиці Рейтарській. Адже там охочі можуть відвідати вечірки з діджейськими сетами, поласувати смачною вуличною їжею й прогулятися колоритними барахолками влітку та восени.

Київ став улюбленцем бізнесу

Згідно з оновленим рейтингом Forbes, Київ визнаний найкращим містом для ведення бізнесу в Україні. Натомість, минулорічний лідер Івано-Франківськ опустився на четверту сходинку замість столиці.