Показательно, что список опубликовало британское медиа. Украинская столица обошла в нем Амстердам, а уступила Дублину.

Интересно Киев "зазвучит" голосом Go_A в проекте о столицах Европы

От средневековья до современности

В статье вспоминают, что раньше Золотые ворота были величественным входом в средневековій Киев. Сейчас же этот район "излучает энергию и творчество". Украшениями центра города называют улицы Рейтарскую, Ярославов Вал, Стрелецкую и Гончара, которые меняются с бешеной скоростью.

Места силы

Изюминкой Золотых ворот авторы рейтинга считают скопление в одном месте совершенно разных локаций. Это и модные бары, и ячейки уличного искусства, что впечатляет, и скрытые кафе и дизайнерские бутики, и ностальгические пекарни.

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Магниты для соискателей нового

Иностранцам советуют посетить Площадь киевских интеллектуалов, чтобы почувствовать, что такое Киев будущего, а также обратить внимание на сохранение украинского наследия прошлого в этом старинном и одновременно современном районе.

Кроме того, британское издание одобрительно отзывается об оригинальности заведений на Золотых воротах и ​​культурных прелестях этой части Киева. Особенно читателям советуют побывать в Доме актера, построенном в неомавританском стиле, а также в галерее современного искусства "Голая комната".

Яркий киевский микс

Еще одной особенностью Золотых ворот называют уникальный микс клубов по интересам на улице Рейтарской. Ведь там желающие могут посетить вечеринки с диджейскими сетами, полакомиться вкусной уличной едой и прогуляться по ярким барахолкам летом и осенью.

Киев стал любимцем бизнеса

Согласно обновленному рейтингу Forbes, Киев признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине. Вместе с тем, прошлогодний лидер Ивано-Франковск опустился на четвертую строчку вместо столицы.