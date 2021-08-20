У центрі Броварів масштабно палає п'ятиповерхівка: вогонь охопив весь дах – моторошне відео

Вкрай серйозна пожежа сталася у Броварах на Київщині. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.

Наразі на місці пожежі працюють рятувальники ДСНС, медики швидкої та поліцейські. Внаслідок чого сталося займання, наразі невідомо.

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Попри присутність численних сил надзвичайників, вогонь не можуть локалізувати вже досить довгий час.

Газівники приїхали запізно

Як стверджують очевидці, пожежа почалася на останньому, 5 поверсі будинку на вулиці Гагаріна, 11 у центрі Броварів.

Вогонь за лічені хвилини розповсюдився по всьому даху багатоповерхівки.

Будинок, який охопило вогнем, під'єднаний до газопостачання. Втім, працівники міськгазу прибули на місце події останніми з всіх оперативних служб.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На допомогу рятувальникам з Броварів для ліквідації вогню вирушили вогнеборці з Києва.

О 22:44, майже після 3 годин горіння, пожежу локалізували. Площа загоряння становила 2 тисячі квадратних метрів. ДСНСники врятували з вогню 4 особи.

Дивіться відео жахливої пожежі у Броварах (обережно, на записі присутня нецензурна лексика):

Причини загоряння з'ясовуватимуть поліцейські. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, слідчі мають відкрити кримінальну справу щодо порушення норм пожежної безпеки. Згодом провадження можуть перекваліфікувати.