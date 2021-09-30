У центрі Києва порушник жорстоко побив інспектора з паркування

Зухвалий напад на працівника комунального підприємства скоїв власник Skoda Octavia. Сталося це біля станції метро "Печерська" вдень 30 вересня.

За словами заступника мера Києва Костянтина Усова, інспектор хотів оштрафувати власника легковика, який припаркувався на дорозі у другій смузі. Комунальник відреагував на неймовірний за своєю нахабністю вчинок водія, однак отримав кілька ударів по обличчю.

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Постраждалому довелося викликати швидку. Також на місці події працювали поліцейські.

Зламав ніс під час нападу

Як стверджує Усов, водій Skoda Oktavia раптово накинувся на інспектора з паркування та досить потужно його побив.

Медики діагностували у чоловіка зламаний ніс та забої обличчя.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.



Потерпілий інспектор з паркування / Фото Костянтина Усова

Посадовець наголосив, що цей випадок не є першим, коли зловмисники нападають на інспекторів або залякують їх. Крім того, столичні водії постійно заважають роботі комунальників.



Водій Skoda зібрав комбо з порушень ПДР / Фото Костянтина Усова

Також Усов пообіцяв, що в окремих точках, де водії порушують правила дорожнього руху найчастіше, інспекторів супроводжуватимуть бійці Муніципальної охорони.

Чи затримали нападника на інспектора, не зрозуміло.