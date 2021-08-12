У центрі Києва у чоловіка відібрали сумку, а у ній було близько 3 мільйонів

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській, 12 серпня, пограбували й побили чоловіка. У нього відібрали сумку з грошима – у ній було близько 3 мільйонів гривень.

Якщо точно, то злочинцям дісталось 2 мільйони гривень та 30 тисяч доларів. Про це повідомляє видання "Обозреватель". Втім, у пресслужбі київської поліції уточнили, що конкретну суму назвати поки не можуть, але факт пограбування підтвердили.

Інший випадок У Києві неподалік Ради чоловік погрожував людям вибухівкою

Для затримання грабіжників у столиці ввели поліцейську операцію "Перехоплення". Станом на 16:30 пошук зловмисників триває.

Що відомо про цей злочин

Саме пограбування відбулось о 13:30 у Шевченківському районі.

На киянина напали троє невідомих.

Окрім грошей у сумці був ще й травматичний пістолет.

Після цього злочинці зникли з місця події на автомобілі Volkswagen.

Обставини події встановлюються.

Інші подібні злочини

В Одесі чоловік двічі став жертвою грабіжників за вечір. Спершу чоловіка обікрала молода жінка, а згодом він постраждав від рук іноземця.

У Києві 20 липня жінка з іграшковим пістолетом пограбувала "Укрсиббанк". Вона зайшла у відділення банку та кинула "коктейль Молотова" й погрожуючи пістолетом забрала кошти у касирів. Зловмисницю вдалось швидко впіймати.