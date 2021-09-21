Тунець за 300 тисяч: у Києві продають рибу вартістю, як авто

Компанія Egersund Seafood у своєму магазині в Києві продає тунець вартістю 313 500 гривень. Мовиться про Bluefin tuna, який вважають одним із найдорожчих і найсмачніших у світі.

Egersund Seafood – норвезька фірма, яка постачає рибу до Києва з 1996 року. Чому риба така дорога, нам розповіли працівники магазину.

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Важить майже 200 кілограмів

Bluefin tuna або голубий тунець в магазині Egersund Seafood у Києві коштує 1600 гривень за кілограм. На фото видно одну рибу на вітрині ціною 313 500. Відповідно одна тушка важить понад 195 кілограмів.



У Києві продають тунець за понад 300 тисяч / Фото 24 каналу

Продавчиня магазину розповіла, що цілим тунця не купляв ще ніхто. Рибу ділять на частини, а тоді продають. Тому цілком ймовірно, що половину тунця хтось міг придбати.

Чому тунець Bluefin tuna такий дорогий?