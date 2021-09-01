Учнівський електронний квиток: у Київському метро розповіли нові правила
1 вересня 2021 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:Київський метрополітен
У метро Києва батькам розповіли, як отримати електронний учнівський квиток онлайн. Також там нагадали, що квиток старого зразка діятиме ще до 31 грудня цього року.
Про правила отримання учнівського електронного квитка розповіли 31 серпня. Квитки старого зразка діятимуть до 31 грудня за міською програмою "Турбота".
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Як оформити е-квиток для школярів онлайн
- Зареєструватись на сайті scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток.
- Опісля дані в системі має підтвердити працівник школи, де навчається дитина.
- Тоді валідовану заявку передають на виготовлення.
- Готові е-квитки учні, як і раніше, отримають у своїх школах.
За інформацією про е-квиток можна стежити у своєму електронному кабінеті.
Згодом систему учнівських квитків оновлять. Для отримання перепусток в транспорт не потрібно буде жодних заяв і документів. Наразі система працює у тестовому режимі.Зверніть увагу! 14 липня в Києві остаточно скасували паперові квитки. Відтепер у транспорті дійсні лише електронні квитки, які можна купити у терміналах самообслуговування, T-кіосках, терміналах Easy Pay, на станціях метро та в застосунку "Київ Цифровий".