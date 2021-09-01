О правилах получения ученического электронного билета рассказали 31 августа. Билеты старого образца будут действовать до 31 декабря по городской программе "Забота".
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Как оформить е-билет для школьников онлайн
- Зарегистрироваться на сайте scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет.
- После этого данные в системе должен подтвердить работник школы, где учится ребенок.
- Тогда валидированную заявку передают на изготовление.
- Готовые е-билеты ученики по-прежнему получат в своих школах.
За информацией о е-билете можно следить в своем электронном кабинете.
Впоследствии систему ученических билетов обновят. Для получения пропусков в транспорт не нужно будет никаких заявлений и документов. Сейчас система работает в тестовом режиме.