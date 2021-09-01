Про правила отримання учнівського електронного квитка розповіли 31 серпня. Квитки старого зразка діятимуть до 31 грудня за міською програмою "Турбота".

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Як оформити е-квиток для школярів онлайн

Зареєструватись на сайті scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток.

Опісля дані в системі має підтвердити працівник школи, де навчається дитина.

Тоді валідовану заявку передають на виготовлення.

Готові е-квитки учні, як і раніше, отримають у своїх школах.

За інформацією про е-квиток можна стежити у своєму електронному кабінеті.

Згодом систему учнівських квитків оновлять. Для отримання перепусток в транспорт не потрібно буде жодних заяв і документів. Наразі система працює у тестовому режимі.

Зверніть увагу! 14 липня в Києві остаточно скасували паперові квитки. Відтепер у транспорті дійсні лише електронні квитки, які можна купити у терміналах самообслуговування, T-кіосках, терміналах Easy Pay, на станціях метро та в застосунку "Київ Цифровий".