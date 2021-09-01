Про правила отримання учнівського електронного квитка розповіли 31 серпня. Квитки старого зразка діятимуть до 31 грудня за міською програмою "Турбота".
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Як оформити е-квиток для школярів онлайн
- Зареєструватись на сайті scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток.
- Опісля дані в системі має підтвердити працівник школи, де навчається дитина.
- Тоді валідовану заявку передають на виготовлення.
- Готові е-квитки учні, як і раніше, отримають у своїх школах.
За інформацією про е-квиток можна стежити у своєму електронному кабінеті.
Згодом систему учнівських квитків оновлять. Для отримання перепусток в транспорт не потрібно буде жодних заяв і документів. Наразі система працює у тестовому режимі.