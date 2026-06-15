Росія влучила по виставці, присвяченій Воскресінню: у Лаврі розповіли, що вдалося врятувати

Росіяни 15 червня здійснили цинічний удар по Україні, зокрема атакувавши одну з найбільших християнських святинь Києво-Печерську Лавру. У цей час в Успенському соборі Лаври саме відбувалася виставка унікальних історичних ікон, присвячених Христовому Воскресінню.

Майже одразу після удару священники, єпископ допомагали виносити ікони, цінні речі, артефакти, які зберігалися у храмі. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли єпископ Авраамій, який є намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, та міністр Внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дивіться також Ми ще скажемо, – Зеленський про своє повідомлення Путіну після атаки

Які артефакти вдалося врятувати з Лаври?

Варто наголосити, що на момент удару в Успенському соборі відбувалася виставка унікальних творів різних часів та мистецьких традицій. В експозиції були представлені старовинні ікони XVI–XVII століть "Сходження до пекла", "Вхід Господній до Єрусалиму", "Вознесіння", а також монументальні ікони-картини "Розп’яття" та "Зняття з Хреста".

У нас була виставка, присвячена Христовому Воскресінню. Символічно, що ворог завдав удару по "Воскреслому Христу". Але як Ісус завжди воскресає, так воскресне й Україна,

– наголосив єпископ Авраамій.

Він додав, що також вдалося врятувати церковне начиння, яке використовують під час богослужінь, та унікальні історичні ікони, які зберігали у ризниці собору.

Одразу після пожежі, духовенство Лаври зверталося до світової спільноти із закликом звернути увагу на цинічні злочини Росії. Єпископ Авраамій наголосив, що ніхто не має залишитися осторонь того, що сталося.

Це сигнал того, що Росія знищує все на своєму шляху, навіть такі святині. Але зверну увагу на те, що так званий патріарх Кирил відвідував святині нашого народу, був у Спасо-Преображенському соборі в Одесі, де також згодом було пряме влучання. А тепер ми маємо Києво-Печерську Лавру…,

– зауважив намісник святині.

Що ускладнювало гасіння пожежі?

На жаль, храм, який є пам'яткою архітектури XII століття, – серйозно постраждав через пожежу. Найбільше хвилювань викликала права частина, яка вже пережила вибух.

Очільник МВС наголосив, що одразу всі взялися рятувати унікальні ікони храму. У цей час пожежники розвертали 20 автомобілів для гасіння пожежі. Важкість була у тому, що є дерев'яні перекриття, мідне покриття. Вогонь був саме під міддю.

"Було важко гасити пожежу. Спершу ми заливали водою, потім підіймали мідь і тушили зверху. Рятувальники піднялися на найвищі вершини й змогли зупинити вогонь зверху та знизу", – підкреслив Ігор Клименко.

Що ще відомо про удар по Лаврі?

Місце російської атаки уже відвідав Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що після проведення експертиз почнеться відновлення святині. Для цього уряд виділить кошти з резервного фонду.

У Міністерстві культури удар по Лаврі назвали одним з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини. Там закликали світову спільноту посилити тиск на Росію. Адже країна-агресорка атакує наші сакральні місця – цілеспрямовано.