Символ стійкості: на Лук'янівці у Києві пророчий банер пережив масований російський обстріл

Після нічної російської атаки на Київ 24 травня на Лук'янівці залишився неушкодженим банер із зображенням сюжету про Давида і Голіафа. Йдеться про біблійну історію, яка символізує перемогу слабшого, але сміливого супротивника над значно сильнішим ворогом.

Детальніше про це розповів "Главком".

Що відомо про банер на Лук'янівці, який пережив атаку?

Банер, що вцілів після обстрілу, став для багатьох українців ще одним нагадуванням про витримку Києва та всієї країни під час масованих атак.

Сюжет, відтворений на ньому, часто трактують як метафору війни Росії проти України, і він швидко набув символічного значення в соцмережах, адже асоціюється зі стійкістю та спротивом.

Сама легенда про Давида й Голіафа в релігійній традиції описує перемогу юного пастуха над велетнем завдяки сміливості та влучності, а не фізичній силі, тому протягом століть його використовують як символ боротьби "малого" проти "великого".

Зазначимо, що на Лук'янівці під час обстрілу вигоріли ТЦ "Квадрат" і місцевий ринок. Окрім того, вибуховою хвилею у прилеглих житлових будинках вибиті вікна. Пошкоджень зазнав і McDonald's, що розташований біля входу на станцію метро "Лук'янівська" – ця будівля вже неодноразово потрапляла під удар під час обстрілів.

Яким був обстріл 24 травня?

Упродовж усієї ночі ворог бив по Україні дронами й ракетами, а також застосував БРСД "Орешник" проти Білої Церкви, що на Київщині. Усього країна-агресор використала 90 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

Йдеться не лише про масштабність атаки та різноманіття озброєння, а й про застосування дорогих засобів ураження. Як зазначив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у коментарі для 24 Каналу, Росія дедалі частіше робить ставку не на військову ефективність, а на психологічний вплив.

За його словами, такі удари обходяться у сотні мільйонів доларів і мають на меті передусім тиск, а не досягнення конкретних тактичних результатів.

Основною мішенню росіян став Київ. За словами Зеленського, під час російської атаки на столицю було пошкоджено приблизно 300 об'єктів, більшість із яких становлять житлові будинки. Протягом 24 травня надходила інформація про різні рівні руйнувань майже у 150 приватних і багатоквартирних будинках. Станом на 25 травня внаслідок обстрілу постраждала 91 людина, серед них — троє дітей. У медичних закладах перебуває 31 поранений.