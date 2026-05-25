Тут мовиться не лише про масовість застосування різного виду озброєння, а й дуже дорогі носії. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, зазначивши, що сьогодні Росія дедалі більше намагається воювати не ефективністю, а психологічним тиском. Водночас вона витрачає на це сотні мільйонів доларів.

Дивіться також Тихановська побувала на місці прильоту в Києві і висловила звинувачення Лукашенку

Скільки Росії коштувала остання атака по Україні

Авіаційний експерт зазначив, що ворог використав "Кинджали", "Циркони", "Іскандери", "Х-101", "Калібри", "Орешник", а також стратегічну авіацію (Ту-95МС і Ту-160).

Лише сама вартість ракет і дронів у цій атаці могла скласти приблизно від 210 до 320 мільйонів доларів. Якщо додати роботу авіації, флоту, паливо, підготовку удару, логістику, обслуговування техніки та ресурс стратегічних носіїв – загальна вартість атаки лише за одну ніч могла перевищити 300 мільйонів доларів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Тобто якщо дивитися на цю атаку крізь "математику війни", то вона справді була однією з найдорожчих за останній період, – наголосив він.

За словами Храпчинського, якщо зіставити витрати Росії та реальний військовий результат, то тут видно класичний приклад "економіки терору". Адже значну частину ракет українська ППО збила або вони не досягли своїх цілей. Крім того, знищили понад 90% БпЛА, а серед результатів удару – переважно цивільні об'єкти та обмежений військовий ефект.

Зверніть увагу! Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни запускали ракети з різних напрямків так, щоб вони одночасно або майже одночасно заходили в український повітряний простір.

Як відбилась українська ППО?

Під час масованої атаки українські сили ППО збили 91,5% усіх дронів, 36,7% балістичних ракет типу "Іскандер-М" і С-300, а також 81,5% крилатих ракет.

Станом на ранок 24 травня було відомо, що протиповітряна оборона загалом збила/подавила 604 цілі (55 ракет та 549 безпілотників різних типів)

Росія скористалася дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Україна використовує для протидії балістичним ракетам.