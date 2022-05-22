В Україні заарештували першого мера-колаборанта: він допомагав окупантам на Київщині

Невдовзі суд обере покарання для першого затриманого за те, що став "мером" окупаційної влади. Мовиться про чоловіка, який недовго "керував" селищем Димер у Вишгородському районі на Київщині.

Затриманий – маловідомий місцевий підприємець Олександр Харченко. Історію цього 39-річного чоловіка 21 травня розповіли у The Wall Street Journal.

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Що він пропонував окупантам

За даними журналістів, держзраду підозрюваний скоїв одразу після входження окупантів у місто. Він нібито добровільно запропонував свої послуги й очолив колабораційну адміністрацію.

Харченко нібито запропонував зробити дві речі:

відновити роботу основних місцевих служб;

добитися, щоб жителі Димерки почали добре ставитися до окупантів.

Розташування селища Димер на Київщині / Карта Google

Підтвердження його злочину надала Росія

Найцікавішим є те, що доказом у суді може бути відео, яке оприлюднили 28 березня в міноборони Росії. На ньому військові ворога нібито роздавали їжу місцевим жителям, а Харченко поряд говорив не боятися росіян.

Не довіряйте українським ЗМІ, російські солдати не ворожі, до них можна нормально підійти та вирішити з ними всі питання,

– казав підозрюваний колабораціоніст.

Проте його кар'єра продовжувалася не довго – до моменту, поки не почалося звільнення Київщини від ворога. Російські війська під натиском наших захисників почали відступати, проте свого посіпаку навіть не думали забирати. Тому досить швидко українські правоохоронці його затримали та помістили під варту.

Що загрожує за таку зраду

Якщо вину цього "голови" Димера зможуть довести у суді, то йому загрожує вкрай суворе покарання. Адже його судять за звинуваченням у держзраді.

Під час воєнного стану цей злочин прирівнюється по важкості до вбивства людини. Тому за нього можуть посадити до в'язниці на строк від 12 до 15 років. Також Харченко є фігурантом статті Кримінального кодексу "Шпигунство" – від 10 до 15 років в'язниці.

Раніше розповіли й інші деталі про нього

17 квітня повідомили, що представника колабораційної влади підозрюють не лише у схилянні до співпраці з ворогом. У дописі Офісу генпрокурора зазначили, що він, ймовірно, надавав російським окупантам інформацію про ветеранів війни на Донбасі.

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Офіційно українські правоохоронці не повідомляли ім'я підозрюваного чоловіка. Проте його особу підтвердили журналістам місцеві жителі. Окрім цього, ім'я чоловіка називали в матеріалах російського міноборони.