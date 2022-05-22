Задержанный – малоизвестный местный предприниматель Александр Харченко. Историю этого 39-летнего мужчины 21 мая рассказали в The Wall Street Journal.

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Что он предлагал оккупантам

По данным журналистов, госизмену подозреваемый совершил сразу после вхождения оккупантов в город. Он якобы добровольно предложил свои услуги и возглавил коллаборационную администрацию.

Харченко якобы предложил сделать две вещи:

возобновить работу основных местных служб;

добиться, чтобы жители Дымера стали хорошо относиться к оккупантам.

Расположение поселка Дымера в Киевской области / Карта Google

Подтверждение его преступления предоставила Россия

Самое интересное, что доказательством в суде может быть видео, которое обнародовали 28 марта в минобороны России. На нем военные врага якобы раздавали еду местным жителям, а Харченко рядом говорил не опасаться россиян.

Не доверяйте украинским СМИ, российские солдаты не враждебны, к ним можно нормально подойти и решить с ними все вопросы,

– говорил подозреваемый коллаборационист.

Однако его карьера длилась не долго – до момента, пока не началось освобождение Киевщины от врага. Российские войска под натиском наших защитников начали отступать, однако своего муртада даже не думали забирать. Поэтому его задержали и поместили под стражу украинским правоохранителям.

Что угрожает за такую измену

Если вину этого "председателя" Дымера смогут доказать в суде, ему грозит крайне суровое наказание. Его ведь судят по обвинению в госизмене.

Во время военного положения это преступление приравнивается по тяжести к убийству человека. Поэтому за него могут посадить в тюрьму сроком от 12 до 15 лет. Также Харченко является фигурантом статьи Уголовного кодекса "Шпионаж" – от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее рассказали и другие детали о нем

17 апреля сообщили, что представителя коллаборационных властей подозревают не только в склонении к сотрудничеству с врагом. В сообщении Офиса генпрокурора отметили, что он, вероятно, предоставлял российским оккупантам информацию о ветеранах войны на Донбассе.

Обратите внимание! Официально украинские правоохранители не сообщали имени подозреваемого мужчины. Однако его личность подтвердили журналистам местные жители. Кроме этого, имя мужчины называли в материалах российского минобороны.

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