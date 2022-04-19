Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения в размере 4 миллионов гривен. Об этом сообщили 19 апреля.
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По данным следствия, женщина заняла руководящий пост в одном из незаконно созданных министерств Крыма после аннексии в 2014 году. Она работала чиновницей вплоть до 2021 года.
Своими действиями она способствовала утверждению оккупационных властей РФ и оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины,
– говорится в сообщении.
В апреле 2022 года изменницу разоблачили во Львове. Ее делом занимается СБУ.