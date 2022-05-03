Українці голосують за нові назви для 5 станцій метро у Києві: найцікавіші варіанти

У Києві триває дерусифікація назв станцій метро. Вже завершили етап відбору варіантів нових назв. Пропонували різне: від станції "реактивних гусей" до "тракторної".

Загалом свої ідеї подало 18 812 охочих. Про це розповів начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

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Почалось голосування

Чиновник зазначив, що відібрали по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Тепер проводять голосування.

Найпопулярніші варіанти:

"Мінська" – "Варшавська" та "Вишгородська".

"Героїв Дніпра" – "Героїв Маріуполя" або "Героїв України".

"Дружби народів" – "Ботанічна" та "Європейська".

"Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса" чи "Ліни Костенко".

"Берестейська" – "Бучанська" та "Ірпінська".

Екзотичні варіанти

За словами Брагінського, зустрічалися й досить екзотичні варіанти.

Зокрема, "Мінську" пропонували перейменувати на "Борщ", "Реактивних гусей" та "Тракторна".

Для станції "Героїв Дніпра" лунали варіанти "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків".

"Берестейську" хотіли назвати "Паляницею", а "Дружби народів" – "Байрактарською" або "Чорнобаївською".

Серед варіантів для "Героїв Дніпра" була "Червоної калини".

Посадовець додав, що були синонімічні варіанти. Також були люди, що пропонували залишити старі назви та не перейменовувати нічого.

Як проголосувати

Другий етап онлайн-голосування триватиме до 9 травня, тому українці мають час подумати, які назва більше б пасували до станцій. Опісля результати опрацюють та направлять до Київської міської ради.

Крім цього, свій висновок підготує і фахова комісія з питань найменувань.

Чому вирішили перейменувати

Брагінський запропонував дерусифікувати 5 станцій метро 8 травня. Чиновник зауважив, що слід замінити назви на більш логічні варіанти після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Він зазначав, що українці ховаються на станції "Дружби народів", поки ця так звана "дружба" вбиває їхніх земляків.

Мер Києва Віталій Кличко та депутатський корпус Київради підтримали ініціативу. Міський голова зауважив, що назви деяких об'єктів, станцій метро, парків не відповідають сьогоднішнім реаліям. За його словами, нехай назви нагадують про друзів, а не про ворогів.

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