Транспорт не курсуватиме на "червоній" лінії. Водночас на "зеленій" –поїзди не рухатимуться через Південний міст.

Зверніть увагу Метро в Києві відкриє для руху всю "червону" гілку: інтервали скоротять

Як зауважили у Київській міській державній адміністрації, підземні станції, зокрема під час повітряної тривоги, продовжують працювати цілодобово як укриття.

Робота метро: актуальна інформація

Як нагадали у КМДА, метро працює для перевезень пасажирів від 6:30 до 20:00.

На всіх лініях інтервал руху – орієнтовно 10 – 15 хвилин. Однак графік роботи поїздів може змінюватися.

Нагадаємо! У столиці відкриють для руху всю "червону" гілку метро – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова".

Важливо – чи можна вже повертатися у Київ: дивіться відео