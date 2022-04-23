Транспорт не будет курсировать на "красной" линии. В то же время на "зеленой" поезда не будут двигаться через Южный мост.

Обратите внимание Метро в Киеве откроет для движения всю "красную" ветку: интервалы сократят

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, подземные станции, в частности, во время воздушной тревоги, продолжают работать круглосуточно как укрытие.

Работа метро: актуальная информация

Как напомнили в КГГА, метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.

На всех линиях интервал движения – ориентировочно 10 – 15 минут. Однако график работы поездов может меняться.

Напомним! В столице откроют для движения всю "красную" ветку метро – от станции "Академгородок" до станции "Лесная".

Важно – можно ли уже возвращаться в Киев: смотрите видео