В общей сложности свои идеи подало 18 812 желающих. Об этом рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

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Началось голосование

Чиновник отметил, что отобрали по 5 самых популярных вариантов для каждой станции. Теперь проводятся голосование.

Самые популярные варианты:

"Минская" – "Варшавская" и "Вышгородская".

"Героев Днепра" – "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".

"Дружбы народов" – "Ботаническая" и "Европейская".

"Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса" или "Лены Костенко".

"Берестейская" – "Бучанская" и "Ирпенская".

Экзотические варианты

По словам Брагинского, встречались и довольно экзотические варианты.

В частности, "Минскую" предлагали переименовать в "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторную".

Для станции "Героев Днепра" звучали варианты "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков".

"Берестейскую" хотели назвать "Паляницей", а "Дружбы народов" – "Байрактарской" или "Чернобаевской".

Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Красная калина".

Чиновник добавил, что были синонимические варианты. Также были люди, предлагавшие оставить старые названия и не переименовывать ничего.

Как проголосовать

Второй этап онлайн-голосования продлится до 9 мая, поэтому у украинцев есть время подумать, какие название больше подошли бы к станциям. После результаты обработают и направят в Киевский городской совет.

Кроме этого, свое заключение подготовит и профессиональная комиссия по наименованиям.

Почему решили переименовать

Брагинский предложил дерусифицировать 5 станций метро 8 мая. Чиновник отметил, что следует заменить названия более логичными вариантами после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Он отмечал, что украинцы прячутся на станции "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба" убивает их земляков.

Мэр Киева Виталий Кличко и депутатский корпус Киевсовета поддержали инициативу. Городской голова отметил, что названия некоторых объектов, станций метро, парков не отвечают сегодняшним реалиям. По его словам, пусть названия напоминают о друзьях, а не о врагах.

Как люди прятались в метро Киева: