Українці підтримали народ Казахстану: ексклюзивний фоторепортаж з акції біля посольства у Києві
Джерело:24 канал
Біля посольства Казахстану в Україні у понеділок, 10 січня, відбулася акція на підтримку протестувальників. Українці гостро засуджують репресії влади у бік людей, які борються за демократію.
Учасники акції зібралися у Києві на вулиці Юрія Іллєнка. Захід провели у день, коли на території Казахстану оголошено загальнонаціональний траур.
Зауважте Росія робить в Казахстані те, що не змогла в Україні в 2014-му
Ми підтримуємо народ Казахстану в боротьбі за демократію та засуджуємо репресії влади щодо мітингувальників, а саме: обмеження громадянських свобод, інформаційну блокаду та, що найголовніше, розстріл власних громадян,
– мовиться у повідомленні.
Акція відбулася у день трауру в Казахстані / 24 канал
Люди зібралися біля Посольства Казахстану в Україні / 24 канал
Акція розпочалася о 18:00 / 24 канал
Учасники акції засудили репресії з боку влади Казахстану / 24 канал
Українці зібралися на вулиці Юрія Іллєнка / 24 канал
Акція відбулася у день трауру в Казахстані / 24 канал
Українці засудили репресії з боку влади Казахстану / 24 канал
Українці закликали врегулювати конфлікт з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних зобов'язань. Зокрема, у царині прав та свобод людини.
Учасники акції засудили введення на територію Казахстану військ ОДКБ. Це розцінюють як військову інтервенцію.
Владу України та країн ЄС закликали адаптувати міграційну політику для біженців з Казахстану, якщо такі з'являться.Зауважте! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина передовсім політична.