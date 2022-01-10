Учасники акції зібралися у Києві на вулиці Юрія Іллєнка. Захід провели у день, коли на території Казахстану оголошено загальнонаціональний траур.

Зауважте Росія робить в Казахстані те, що не змогла в Україні в 2014-му

Ми підтримуємо народ Казахстану в боротьбі за демократію та засуджуємо репресії влади щодо мітингувальників, а саме: обмеження громадянських свобод, інформаційну блокаду та, що найголовніше, розстріл власних громадян,

– мовиться у повідомленні.



Акція відбулася у день трауру в Казахстані / 24 канал



Люди зібралися біля Посольства Казахстану в Україні / 24 канал



Акція розпочалася о 18:00 / 24 канал



Учасники акції засудили репресії з боку влади Казахстану / 24 канал



Українці зібралися на вулиці Юрія Іллєнка / 24 канал Українці зібралися на вулиці Юрія Іллєнка / 24 канал