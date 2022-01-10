Учасники акції зібралися у Києві на вулиці Юрія Іллєнка. Захід провели у день, коли на території Казахстану оголошено загальнонаціональний траур.
Зауважте Росія робить в Казахстані те, що не змогла в Україні в 2014-му
Ми підтримуємо народ Казахстану в боротьбі за демократію та засуджуємо репресії влади щодо мітингувальників, а саме: обмеження громадянських свобод, інформаційну блокаду та, що найголовніше, розстріл власних громадян,
– мовиться у повідомленні.
Акція відбулася у день трауру в Казахстані / 24 канал
Люди зібралися біля Посольства Казахстану в Україні / 24 канал
Акція розпочалася о 18:00 / 24 канал
Учасники акції засудили репресії з боку влади Казахстану / 24 канал
Українці зібралися на вулиці Юрія Іллєнка / 24 канал
Акція відбулася у день трауру в Казахстані / 24 канал
Українці засудили репресії з боку влади Казахстану / 24 канал
Українці закликали врегулювати конфлікт з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних зобов'язань. Зокрема, у царині прав та свобод людини.
Учасники акції засудили введення на територію Казахстану військ ОДКБ. Це розцінюють як військову інтервенцію.
Владу України та країн ЄС закликали адаптувати міграційну політику для біженців з Казахстану, якщо такі з'являться.