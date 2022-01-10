Участники акции собрались в Киеве на улице Юрия Ильенко. Мероприятие провели в день, когда на территории Казахстана объявлен общенациональный траур.

Заметьте Россия делает в Казахстане то, что не смогла в Украине в 2014-м

Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии власти в отношении митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан,

– говорится в сообщении.

Акция состоялась в день траура в Казахстане / 24 канал

Люди собрались возле Посольства Казахстана в Украине / 24 канал

Акция началась в 18:00 / 24 канал

Участники акции осудили репрессии со стороны властей Казахстана / 24 канал

Украинцы собрались на улице Юрия Ильенко / 24 канал