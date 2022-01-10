Участники акции собрались в Киеве на улице Юрия Ильенко. Мероприятие провели в день, когда на территории Казахстана объявлен общенациональный траур.
Заметьте Россия делает в Казахстане то, что не смогла в Украине в 2014-м
Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии власти в отношении митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан,
– говорится в сообщении.
Акция состоялась в день траура в Казахстане / 24 канал
Люди собрались возле Посольства Казахстана в Украине / 24 канал
Акция началась в 18:00 / 24 канал
Участники акции осудили репрессии со стороны властей Казахстана / 24 канал
Акция состоялась в день траура в Казахстане / 24 канал
Украинцы призвали урегулировать конфликт с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств. В частности, в области прав и свобод человека.
Участники акции осудили ввод на территорию Казахстана войск ОДКБ. Это расценивают как военную интервенцию.
Власти Украины и стран ЕС призвали адаптировать миграционную политику для беженцев из Казахстана, если таковые появятся.