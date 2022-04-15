В Укрпошті іронізують, що черга за маркою більша, ніж за айфоном

Укрпошта випустила "пророчу" марку з російським крейсером Москва. Охочі придбати її тепер вишиковуються у величезні черги в різних містах.

Про це 15 квітня розповіли на фейсбук-сторінці компанії. Там опублікували фото, на якому видно людей перед будівлею головного офісу Укрпошти на Хрещатику.

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В Укрпошті дотепно прокоментували черги

"Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном", – пожартували в Укрпошті. Судячи з коментарів під дописом, такий ажіотаж – не лише в українській столиці, а й в інших містах. Наприклад, у Львові. Компанію просять ввести в обіг й інші "пророчі" марки.

Чому цю марку називають "пророчою"

12 квітня Укрпошта випустила нову марку "Русскій корабль, іді на**й". На ній зображено ракетний крейсер "Москва" – саме цьому судну у перший день війни вказали шлях наші відважні прикордонники на Зміїному. І ось вже наступного дня після того, як марку ввели в обіг, цей корабель прибув до свого "пункту призначення".

Це – досягнення наших ЗСУ, які поцілили у нього українськими ракетами "Нептун". На ворожому судні спалахнула пожежа, а згодом у Росії визнали, що він остаточно пішов на дно.

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