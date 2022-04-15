Об этом 15 апреля рассказали на фейсбук-странице компании. Там опубликовали фото, на котором видны люди перед зданием главного офиса Укрпочты на Крещатике.

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В Укрпочте остроумно прокомментировали очереди

"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", – пошутили в Укрпочте. Судя по комментариям, такой ажиотаж – не только в украинской столице, но и в других городах. К примеру, во Львове. Кроме этого, компанию просят ввести в обращение и другие "пророческие" марки.

Почему эту марку называют "пророческой"

12 апреля Укрпочта выпустила новую марку "Русский корабель, иди на**й". На ней изображен ракетный крейсер "Москва" – именно этому судну в первый день войны указали путь наши отважные пограничники на Змеином. И вот уже на следующий день после того, как марку ввели в обращение, этот корабль прибыл в свой пункт назначения.

Это достижения наших ВСУ, которые попали в него украинскими ракетами "Нептун". На вражеском судне вспыхнул пожар, а впоследствии в России признали, что он окончательно пошел ко дну.

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