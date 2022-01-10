Улюблениця та зірка: у київському парку лисиця бавиться у снігу – миле відео

Кияни, що гуляють у парку "Відрадний", часто бачать лисицю, яка встигла стати місцевою. У мережі з'явилося нове відео, де вона грається зі снігом.

Хижачка не боїться людей та не проявляє до них агресію. Вона навіть встигла подружитися з собаками.

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На опублікованому відео лисиця гуляє по стадіону біля парку. Тварина намагається пірнути мордою у сніг.

У парку "Відрадний" хижачка бавиться зі снігом: дивіться відео

Кияни бачать у парку хижачку

Місцеві повідомляли у соцмережах, що лисиця доглянута. Вони припускають, що тварина може бути домашньою. У комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Оболонського району раніше повідомляли, що не знають про хижачку. Проте наголосили, що хоч вона неагресивна, слід бути уважними та обережними.

Зоологи радять не підходити близько до диких тварин, навіть якщо ті поводяться спокійно. Це через те, що вони можуть перенгосити сказ.

Повний текст публікації спільноти "Типичный Киев"

На Відрадному місцева лисичка-зірка знову потрапила на камеру.

Тваринка вже встигла стати улюбленцем жителів району. На новому відео вона радіє та бавиться у снігу. От кому-кому, а їй він точно подобається.

"Руда" ніколи не проявляє агресію до людей та навіть подружилася з місцевими собаками.