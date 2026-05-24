Усе у вогні та диму, багато руйнувань: з'явилися фото наслідків жахливої масованої атаки на Київ

Росія вночі 24 травня масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У місті виникли пожежі, також є пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Про це пише ДСНС України.

Які наслідки масованої атаки на Київ?

Рятувальники розповіли, що у Дарницькому районі через обстріл виникла пожежа на покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 квадратних метрів. Рятувальники евакуйовують мешканців та ліквідовують пожежу.

У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 квадратних метрів. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під'їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи.

Зафіксовано влучання у будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 квадратних метрів,

– розповіли рятувальники.

Наслідки російського обстрілу Києва 24 травня / Фото ДСНС Києва

Окрім того, за даними рятувальників, руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

У Дніпровському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу.

У Деснянському районі зафіксовані влучання у торгівельний центр та будівлю супермаркету. На території гаражного кооперативу виникла пожежа 5 гаражних боксів.

У Святошинському районі повідомляють про влучання у 9-поверховий житловий будинок.

У Солом'янському районі незначна пожежа та руйнування конструкцій на площі 5 квадратних метрів виникли на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку. Підручними засобами вогнеборці ліквідували загоряння на площі 1 квадратного метра. Також повідомляється про ураження складських приміщень на території промзони.

В Оболонському районі, за попередніми даними, горить житловий будинок за однією з адрес, а за іншою – вогнеборці ліквідовують пожежу у 16-поверховій висотці на рівні 12 – 13 поверхів. Також сталася пожежа у будівельному гіпермаркеті.

У Печерському районі сталася пожежа на рівні 13 поверху 20-поверхової новобудови та горить побутівка на площі 10 квадратних метрів, розташована поблизу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Києві відомо про щонайменше 21 постраждалого, однак це число може змінитися впродовж дня. Також є пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля станції метро "Лук'янівська".

Загалом окупанти атакували столицю усім, чим тільки можна: від ударних дронів до крилатих ракет та балістики. Через це у Києві впродовж ночі лунала серія сильних вибухів.