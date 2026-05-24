Об этом пишет ГСЧС Украины.

Какие последствия массированной атаки на Киев?

Спасатели рассказали, что в Дарницком районе из-за обстрела возник пожар на кровле двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 квадратных метров. Спасатели эвакуируют жителей и ликвидируют пожар.

В Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 квадратных метров. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи.

Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где предварительно погиб человек. Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 квадратных метров,

– рассказали спасатели.

Последствия российского обстрела Киева 24 мая / Фото ГСЧС Киева

Кроме того, по данным спасателей, разрушениям подверглось здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива.

В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар 5 гаражных боксов.

В Святошинском районе сообщают о попадании в 9-этажный жилой дом.

В Соломенском районе незначительный пожар и разрушение конструкций на площади 5 квадратных метров возникли на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 квадратного метра. Также сообщается о поражении складских помещений на территории промзоны.

В Оболонском районе, по предварительным данным, горит жилой дом по одному из адресов, а по другому – пожарные ликвидируют пожар в 16-этажной высотке на уровне 12 – 13 этажей. Также произошел пожар в строительном гипермаркете.

В Печерском районе произошел пожар на уровне 13 этажа 20-этажной новостройки и горит бытовка на площади 10 квадратных метров, расположенная поблизости.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Киеве известно о по меньшей мере 21 пострадавшем, однако это число может измениться в течение дня. Также есть повреждения взрывной волной наземного вестибюля станции метро "Лукьяновская".

В общем оккупанты атаковали столицу всем, чем только можно: от ударных дронов до крылатых ракет и баллистики. Из-за этого в Киеве в течение ночи раздавалась серия сильных взрывов.