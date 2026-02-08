Вдалося зробити неможливе: Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла
Київ від 8 лютого повертається до тимчасових графіків відключення світла. Цього вдалося досягнути завдяки цілодобовій роботі енергетиків, які ліквідували наслідки атак ворога.
Про це повідомили у ДТЕК.
Що відомо про нові тимчасові графіки відключень для Києва?
У компанії наголосили, що енергетикам знову вдалося зробити неможливе.
Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці,
– написали у ДТЕК.
Самі графіки можна буде подивитись в чат-боті, на сайті або в "Київ Цифровому".
Як працюватимуть тимчасові графіки?
У ДТЕК раніше пояснювали, як саме будуть діяти тимчасові графіки для жителів столиці. У компанії наголошували, що важливо знати 2 моменти:
- графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
- вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень", – ішлося у повідомленні.
Водночас у ДТЕК наголошували, що якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то Київ повернеться до звичних графіків з чергами.