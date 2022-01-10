Венеція на мінімалках: на Видубичах під постом утворилося ціле озеро – приголомшливі кадри
Джерело:телеграм-канал "Київ Info"
На Видубичах у Києві розталий сніг утворив велетенський розлив води під мостом. Свідки зафільмували приголомшливі кадри вранці 10 січня.
Показово, що така проблема там виникає постійно і в будь-яку пору року. Рясні опади провокують виникнення озера, а каналізація не справляється з такими обсягами води, які скупчуються в одному місці.
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Водії "пірнали" в гумових чоботах
На відео помітно, що рівень води сягає щонайменше середини коліс авто, які застрягли у водяній пастці.
Плаваємо. Видубичі. В когось ранок почався так собі,
– зазначили автори допису.
Ба більше, подекуди калюжа доходить водіям, які вийшли із салонів машин, майже до колін. Очевидно, що кияни підготувалися до поїздки підтопленою ділянкою, оскільки деякі з них взуті в гумові чоботи. Вони переносили на руках пасажирів, які не були готові до такої екстремальної мандрівки й взули звичайні черевики.
На Видубичах під мостом утворилося "озеро": відео
Текст публікації "Київ Info":
Плаваємо. Видубичі. В когось ранок почався так собі.