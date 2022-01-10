Показово, що така проблема там виникає постійно і в будь-яку пору року. Рясні опади провокують виникнення "озера", а каналізація не справляється з такими обсягами води, які скупчуються в одному місці.

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Водії "пірнали" в гумових чоботах

На відео помітно, що рівень води сягає щонайменше середини коліс авто, які застрягли у водяній пастці.

Плаваємо. Видубичі. В когось ранок почався так собі,

– зазначили автори допису.

Ба більше, подекуди калюжа доходить водіям, які вийшли із салонів машин, майже до колін. Очевидно, що кияни підготувалися до поїздки підтопленою ділянкою, оскільки деякі з них взуті в гумові чоботи.

На Видубичах під мостом утворилося "озеро": відео

Текст публікації "Київ Info":

Плаваємо. Видубичі. В когось ранок почався так собі.