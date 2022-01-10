Показательно, что такая проблема там возникает постоянно и в любое время года. Обильные осадки провоцируют возникновение озера, а канализация не справляется с такими объемами воды, которые скапливаются в одном месте.

Похожее Киевлянам приготовиться к "катку": в Голосееве улица превратилась в реку из-за прорыва трубы

Водители "ныряли" в резиновых сапогах

На видео заметно, что уровень воды достигает как минимум середины колес авто, которые застряли в водяной ловушке.

Плаваем. Выдубичи. У кого-то утро началось так себе,

– отметили авторы сообщения.

Более того, кое-где лужа доходит водителям, вышедшим из салонов машин, почти до колен. Очевидно, что киевляне подготовились к поездке по подтопленному участку, поскольку некоторые из них обуты в резиновые сапоги. Они переносили на руках пассажиров, которые не были готовы к такому экстремальному путешествию и обули обычные ботинки.

На Выдубичах под мостом образовалось "озеро": видео

Текст публикации "Киев Info":

Плаваем. Выдубичи. У кого-то утро началось так себе.