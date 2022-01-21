Весна серед зими: у ботанічному саду імені Гришка зацвіли перші квіти – яскраві фото

У столичному ботанічному саду імені Гришка посеред січня зацвіли перші квіти. Наразі відвідувачі можуть помилуватися азаліями та камеліями.

Очікується, що пік цвітіння припаде на лютий. Однак зараз охочі побачити куточок весни вже можуть відвідати локацію.

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Попри морози, кияни вже можуть помилуватися азаліями та камеліями / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Квітковий "годинник" збився

Цьогоріч азалії у ботсаду зацвіли значно раніше ніж зазвичай. Однак в будь якому разі цвітіння триватиме аж до весни.



Цьогоріч квіти розцвіли раніше ніж зазвичай / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"



Пік цвітіння припаде на лютий / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Скільки коштує краса

Вхід у ботанічний сад імені Гришка для дорослих обійдеться в 60 гривень. Втім, окремо доведеться заплатити ще й за вхід в оранжерейний комплекс. Там вартість квитка є єдиною для усіх категорій відвідчувачів – 30 гривень.

Текст публікації "Києва без цензури":

У ботсаду імені Гришка серед зими розцвіли перші квіти, зокрема азалії. Пік цвітіння очікується за місяць – у лютому.

Щоправда, цього року квіти розцвіли набагато раніше ніж звичайно. Зазначається, що цвісти будуть азалії та камелії до самої весни.

Вартість вхідного квитка: для дорослого – 60 гривень. Вартість вхідного квитка в оранжерейний комплекс: для всіх категорій відвідувачів – 30 гривень.