Очікується, що пік цвітіння припаде на лютий. Однак зараз охочі побачити куточок весни вже можуть відвідати локацію.

Цікаво Неначе у казці "Дванадцять місяців": на Закарпатті зацвіли проліски



Попри морози, кияни вже можуть помилуватися азаліями та камеліями / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Квітковий "годинник" збився

Цьогоріч азалії у ботсаду зацвіли значно раніше ніж зазвичай. Однак в будь якому разі цвітіння триватиме аж до весни.



Цьогоріч квіти розцвіли раніше ніж зазвичай / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"



Пік цвітіння припаде на лютий / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Скільки коштує краса

Вхід у ботанічний сад імені Гришка для дорослих обійдеться в 60 гривень. Втім, окремо доведеться заплатити ще й за вхід в оранжерейний комплекс. Там вартість квитка є єдиною для усіх категорій відвідчувачів – 30 гривень.

Текст публікації "Києва без цензури":

У ботсаду імені Гришка серед зими розцвіли перші квіти, зокрема азалії. Пік цвітіння очікується за місяць – у лютому.

Щоправда, цього року квіти розцвіли набагато раніше ніж звичайно. Зазначається, що цвісти будуть азалії та камелії до самої весни.

Вартість вхідного квитка: для дорослого – 60 гривень. Вартість вхідного квитка в оранжерейний комплекс: для всіх категорій відвідувачів – 30 гривень.