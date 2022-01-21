Очікується, що пік цвітіння припаде на лютий. Однак зараз охочі побачити куточок весни вже можуть відвідати локацію.
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Квітковий "годинник" збився
Цьогоріч азалії у ботсаду зацвіли значно раніше ніж зазвичай. Однак в будь якому разі цвітіння триватиме аж до весни.
Цьогоріч квіти розцвіли раніше ніж зазвичай / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"
Пік цвітіння припаде на лютий / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"
Скільки коштує краса
Вхід у ботанічний сад імені Гришка для дорослих обійдеться в 60 гривень. Втім, окремо доведеться заплатити ще й за вхід в оранжерейний комплекс. Там вартість квитка є єдиною для усіх категорій відвідчувачів – 30 гривень.
Текст публікації "Києва без цензури":
У ботсаду імені Гришка серед зими розцвіли перші квіти, зокрема азалії. Пік цвітіння очікується за місяць – у лютому.
Щоправда, цього року квіти розцвіли набагато раніше ніж звичайно. Зазначається, що цвісти будуть азалії та камелії до самої весни.
Вартість вхідного квитка: для дорослого – 60 гривень. Вартість вхідного квитка в оранжерейний комплекс: для всіх категорій відвідувачів – 30 гривень.