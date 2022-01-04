Допис місцевий мешканець розмістив 3 січня. Весняними квітами користувач привітав людей з Новим роком.

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На Закарпатті зацвіли первоцвіти

А це у Сваляві! З Новим роком!

– написав чоловік у місцевій групі.

На фото помітно, що посеред зими на вулиці зацвіли проліски.



У Сваляві зацвіли підсніжники / Фото Jozsef Molnar

Люди в коментарях щодо квітів пишуть:

"казка "Дванадцять місяців";

"Весна заблукала!";

"Як у казці";

"Краса, але природа дає збій";

"Клас!....Я ж кажу – весна!".

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Повний текст публікації Jozsef Molnar

А це у Сваляві! З Новим роком!