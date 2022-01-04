Допис місцевий мешканець розмістив 3 січня. Весняними квітами користувач привітав людей з Новим роком.
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На Закарпатті зацвіли первоцвіти
А це у Сваляві! З Новим роком!
– написав чоловік у місцевій групі.
На фото помітно, що посеред зими на вулиці зацвіли проліски.
У Сваляві зацвіли підсніжники / Фото Jozsef Molnar
Люди в коментарях щодо квітів пишуть:
- "казка "Дванадцять місяців";
- "Весна заблукала!";
- "Як у казці";
- "Краса, але природа дає збій";
- "Клас!....Я ж кажу – весна!".
Останні подібні випадки в Україні та світі
- Восени 2021 року у місті Кілія, що на Одещині, наприкінці першого місяця осені раптово зацвіли фруктові дерева. Квіти помітили на яблуні, черешні та винограді.
- Весною 2021 року найраніше за останні 1200 років зацвіли японські сакури. На думку дослідників причина у зміні клімату.
- У листопаді 2021 року у Києві зацвіли каштани. Причина – дуже тепла погода. Проте фахівці зауважували – цвіт міг свідчити про серйозну хворобу дерев.
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Повний текст публікації Jozsef Molnar
А це у Сваляві! З Новим роком!