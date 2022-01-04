Сообщение местный житель разместил 3 января. Весенними цветами пользователь поздравил людей с Новым годом.

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На Закарпатье зацвели первоцветы

А это в Сваляве! С Новым годом!

– написал мужчина в местной группе.

На фото заметно, что посреди зимы на улице зацвели подснежники.

В Сваляве зацвели подснежники / Фото Jozsef Molnar

Люди в комментариях касательно цветов пишут:

"сказка "Двенадцать месяцев";

"Весна заблудилась!";

"Как в сказке";

"Красота, но природа дает сбой";

"Класс!....Я же говорю – весна!".

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Полный текст публикации Jozsef Molnar

А это в Сваляве! С Новым годом!