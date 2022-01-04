Сообщение местный житель разместил 3 января. Весенними цветами пользователь поздравил людей с Новым годом.
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На Закарпатье зацвели первоцветы
А это в Сваляве! С Новым годом!
– написал мужчина в местной группе.
На фото заметно, что посреди зимы на улице зацвели подснежники.
В Сваляве зацвели подснежники / Фото Jozsef Molnar
Люди в комментариях касательно цветов пишут:
- "сказка "Двенадцать месяцев";
- "Весна заблудилась!";
- "Как в сказке";
- "Красота, но природа дает сбой";
- "Класс!....Я же говорю – весна!".
Последние подобные случаи в Украине и мире
- Осенью 2021 года в городе Килия, что в Одесской области, в конце первого месяца осени внезапно зацвели фруктовые деревья. Цветы заметили на яблоне, черешне и винограде.
- Весной 2021 года наиболее рано за последние 1200 лет зацвели японские сакуры. По мнению исследователей, причина в изменении климата.
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Полный текст публикации Jozsef Molnar
А это в Сваляве! С Новым годом!