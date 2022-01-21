Ожидается, что пик цветения придется на февраль. Однако сейчас желающие увидеть уголок весны уже могут посетить локацию.

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Несмотря на морозы, киевляне уже могут полюбоваться азалиями и камелиями / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"

Цветочные "часы" сбились

В этом году азалии в ботсаду расцвели значительно раньше обычного. Однако в любом случае цветение продлится вплоть до весны.

В этом году цветы расцвели раньше, чем обычно / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"

Пик цветения придется на февраль / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"

Сколько стоит красота

Вход в ботанический сад имени Гришко для взрослых обойдется в 60 гривен. Впрочем, отдельно придется заплатить еще и за вход в оранжерейный комплекс. Там стоимость билета одна для всех категорий посещающих – 30 гривен.

Текст публикации "Киева без цензуры":

В ботсаду имени Гришко среди зимы расцвели первые цветы, в частности азалии. Пик цветения ожидается за месяц – в феврале.

Правда, в этом году цветы расцвели гораздо раньше обычного. Отмечается, что цвести будут азалии и камелии до самой весны.

Стоимость входного билета: для взрослого – 60 гривен. Стоимость входного билета в оранжерейный комплекс: для всех категорий посетителей – 30 гривен.