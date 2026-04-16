Вибухи у Києві: по столиці гатять балістикою
16 квітня, 02:40
Оновлено - 02:56, 16 квітня

Вибухи у Києві: по столиці гатять балістикою

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Києві вночі 16 квітня відбувся ракетний обстріл з боку російського Брянська.
  • Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу сил ППО у столиці.

Ворог вдався до ракетного обстрілу вночі 16 квітня. Балістична загроза виникла для Києва.

У столиці прогриміли вибухи. Про загрозу повідомили у КМВА.

Що відомо про обстріл Києва 16 квітня?

Повітряна тривога у Києві почалася о 02:31. Столиця опинилася під повітряною атакою. Мовиться про балістику з боку російського Брянська.

Про серію вибухів у Києві повідомили місцеві спільноти у соціальних мережах та органи влади. У КМВА, зокрема, написали, що ворог атакує столицю ракетами.

Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! 
– наголосив міський голова Віталій Кличко. 

Він само згодом повідомив про виклик медиків у Шевченківський район. Атака триває, більше інформації про наслідки обстрілу очікуємо пізніше.

Де ще бив ворог під час цієї атаки?

  • Російські ударні дрони атакували ще й Харків вночі, постраждали кілька районів міста, травмовані люди.

  • У Дніпрі ввечері лунали вибухи, від атаки ворога постраждав навчальний заклад та виникла пожежа, постраждалих не було.

  • У Київській області було влучання у виробничо-складську будівлю та також пожежа, без жертв.