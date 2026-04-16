Вибухи у Києві: по столиці гатять балістикою

Ворог вдався до ракетного обстрілу вночі 16 квітня. Балістична загроза виникла для Києва.

У столиці прогриміли вибухи. Про загрозу повідомили у КМВА.

Що відомо про обстріл Києва 16 квітня?

Повітряна тривога у Києві почалася о 02:31. Столиця опинилася під повітряною атакою. Мовиться про балістику з боку російського Брянська.

Про серію вибухів у Києві повідомили місцеві спільноти у соціальних мережах та органи влади. У КМВА, зокрема, написали, що ворог атакує столицю ракетами.

Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– наголосив міський голова Віталій Кличко.

Він само згодом повідомив про виклик медиків у Шевченківський район. Атака триває, більше інформації про наслідки обстрілу очікуємо пізніше.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

