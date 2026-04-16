Вибухи у Києві: по столиці гатять балістикою
- У Києві вночі 16 квітня відбувся ракетний обстріл з боку російського Брянська.
- Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу сил ППО у столиці.
Ворог вдався до ракетного обстрілу вночі 16 квітня. Балістична загроза виникла для Києва.
У столиці прогриміли вибухи. Про загрозу повідомили у КМВА.
Що відомо про обстріл Києва 16 квітня?
Повітряна тривога у Києві почалася о 02:31. Столиця опинилася під повітряною атакою. Мовиться про балістику з боку російського Брянська.
Про серію вибухів у Києві повідомили місцеві спільноти у соціальних мережах та органи влади. У КМВА, зокрема, написали, що ворог атакує столицю ракетами.
Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– наголосив міський голова Віталій Кличко.
Він само згодом повідомив про виклик медиків у Шевченківський район. Атака триває, більше інформації про наслідки обстрілу очікуємо пізніше.
Де ще бив ворог під час цієї атаки?
Російські ударні дрони атакували ще й Харків вночі, постраждали кілька районів міста, травмовані люди.
У Дніпрі ввечері лунали вибухи, від атаки ворога постраждав навчальний заклад та виникла пожежа, постраждалих не було.
У Київській області було влучання у виробничо-складську будівлю та також пожежа, без жертв.