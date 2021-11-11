Відголоски червоної зони: кияни почали менше користуватися громадським транспортом
Джерело:24 канал
Після запровадження у столиці червоної карантинної зони, пасажиропотік у громадському транспорті знизився. Така тенденція спостерігалася як у метро, так і в наземних видах транспорту.
Статистику оприлюднив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко. За його словами, для відстежування аналізували кількість використаних е-квитків.
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Різниця у кілька мільйонів
Згідно з даними Автоматичної системи оплати проїзду, у метро провалідовано на 35% менше електронних квитків, у наземному транспорті – на 27%",
– зазначив посадовець.
Він додав, що у перший тиждень жовтня у громадському транспорті зафіксували майже 6 мільйонів пасажирів, а за аналогічний період у листопаді – приблизно 4 мільйони.
Кияни пересіли на метро
Водночас, Половинко акцентував на тому, що містяни таки надають перевагу метро перед автобусами, тролейбусами та трамваями.
Так, у міському застосунку "Київ цифровий", яким користуються в наземному транспорті, з 1 по 10 жовтня використали майже 700 тисяч QR-квитків. З 1 по 10 листопада ця кількість знизилася до 385 тисяч.
У метро ж цифри пасажиропотоку розподілилися так: у перший понеділок запровадження обмежень підземка перевезла 386 тисяч киян, а у другий – 446 тисяч.
Демократичні "облави" у столичному транспорті
Попри те, що з 1 листопада у київському транспорті не можна їздити без ковідних документів, перевірки у ньому проводять доволі вибірково. В метро правоохоронців помічали лише на поодиноких станціях, а в маршрутках рейди взагалі майже не проводять. До того ж, водії нехтують вимогою не брати пасажирів понад норму.