Статистику обнародовал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко. По его словам, для отслеживания анализировали количество использованных е-билетов.

Важно Парковаться и ездить по е-билету станет удобнее: киевлянам улучшили приложение "Киев цифровой"

Разница в несколько миллионов

Согласно данным Автоматической системы оплаты проезда, в метро провалидировано на 35% меньше электронных билетов, в наземном транспорте – на 27%.

– отметил чиновник.

Он добавил, что в первую неделю октября в общественном транспорте зафиксировали почти 6 миллионов пассажиров, а за аналогичный период в ноябре – около 4 миллионов.

Киевляне пересели на метро

В то же время Половинко акцентировал на том, что горожане таки предпочитают метро автобусам, троллейбусам и трамваям.

Так, в городском приложении "Киев цифровой", которым пользуются в наземном транспорте, с 1 по 10 октября использовали около 700 тысяч QR-билетов. С 1 по 10 ноября это количество снизилось до 385 тысяч.

В метро же цифры пассажиропотока распределились следующим образом: в первый понедельник введения ограничений подземка перевезла 386 тысяч киевлян, а во второй – 446 тысяч.

Демократические "облавы" в столичном транспорте

Несмотря на то, что с 1 ноября в киевском транспорте нельзя ездить без документов, проверки в нем проводят достаточно выборочно. В метро правоохранителей замечали только на единичных станциях, а в маршрутках рейды вообще почти не проводят. К тому же, водители пренебрегают требованием не брать пассажиров сверх нормы.