Статистику обнародовал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко. По его словам, для отслеживания анализировали количество использованных е-билетов.
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Разница в несколько миллионов
Согласно данным Автоматической системы оплаты проезда, в метро провалидировано на 35% меньше электронных билетов, в наземном транспорте – на 27%.
– отметил чиновник.
Он добавил, что в первую неделю октября в общественном транспорте зафиксировали почти 6 миллионов пассажиров, а за аналогичный период в ноябре – около 4 миллионов.
Киевляне пересели на метро
В то же время Половинко акцентировал на том, что горожане таки предпочитают метро автобусам, троллейбусам и трамваям.
Так, в городском приложении "Киев цифровой", которым пользуются в наземном транспорте, с 1 по 10 октября использовали около 700 тысяч QR-билетов. С 1 по 10 ноября это количество снизилось до 385 тысяч.
В метро же цифры пассажиропотока распределились следующим образом: в первый понедельник введения ограничений подземка перевезла 386 тысяч киевлян, а во второй – 446 тысяч.
Демократические "облавы" в столичном транспорте
Несмотря на то, что с 1 ноября в киевском транспорте нельзя ездить без документов, проверки в нем проводят достаточно выборочно. В метро правоохранителей замечали только на единичных станциях, а в маршрутках рейды вообще почти не проводят. К тому же, водители пренебрегают требованием не брать пассажиров сверх нормы.